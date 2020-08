Oud-motorcrosser Joeri van Liere geselecteerd voor nationale rolstoelbasketbalploeg

Oud-motorcrosser Joeri van Liere in de Derde Helft (foto: Omroep Zeeland)

Van Liere raakte in 2014 verlamd na een ernstig ongeval tijdens Supercross in Goes. Sindsdien zit hij in een rolstoel, maar is hij niet bij de pakken neer gaan zitten. "Ik ben nu al zo'n drie jaar bezig met rolstoelbasketbal. Je merkt dat die topsport er wel in blijft zitten", vertelt Van Liere.

'Hoogste niveau halen'

De Kapellenaar begon zijn avontuur bij rolstoelbasketbal vereniging RBVM in Middelburg. Toen hij daar eenmaal bezig was, ging hij de sport steeds serieuzer nemen. "Toen merkte ik dat ik echt het hoogste niveau wilde halen. Ik heb nu een jaar lang, elke dag kunnen trainen."

Die enorme trainingsarbeid heeft nu tot gevolg dat hij geselecteerd is voor oefentoernooi in Papendal, waar hij het op moeten nemen tegen onder andere Duitsland en Canada. Een nieuw doel heeft Van Liere in ieder geval ook al. "Ik wil straks de Paralympische Spelen halen met het Nederlands team."