Danny Vera zet homerecordings op plaat

De Home Recordings van Danny Vera verschijnen op 28 augustus als The New Black & White Pt. 4. Hij nam de muziek voor het album thuis in Middelburg op tijdens de lockdown. Op dit vierde deel staat ook de nieuwe versie van Pressure Makes Diamonds, met blazers, strijkers en achtergrondkoor. De plaat is verkrijgbaar op cd en 10" vinyl.

De openingstrack van The New Black & White Pt. 4 is Hold On To Let Go. Verder bevat de nieuwe plaat de covers Zijn Het Je Ogen van Koos Alberts, In The Ghetto van Elvis Presley en Take My Breath Away van Berlin.

Het eerste deel van The New Black & White verscheen in 2014. Daarop staat onder meer de cover All I Wanna Do Is Make Love To You, het nummer dat hij speelde als zijn 'guilty pleasure' in De Wereld Draait Door.

Zwart-wit film

De term New Black & White verzon Danny Vera om zijn muziekgenre een naam te geven: "Muziek geïnspireerd op het oude. Eigenlijk als een zwart-wit film die nu gemaakt wordt." Het is ook de titel van het radioprogramma dat Danny Vera elke zondagmiddag presenteert bij Omroep Zeeland radio. Daarin draait hij muziek uit zijn eigen platencollectie.