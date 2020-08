'Onbezorgd boodschappen doen kan niet meer'

Mariska van Buren komt uit Maassluis en is met haar gezin in Vrouwenpolder op vakantie. Zij neemt allerlei maatregelen wanneer ze boodschappen gaat doen. "Ik hou minimaal anderhalve meter afstand, maak mijn winkelwagentje schoon en desinfecteer mijn handen". Zij merkt dat ze zich de laatste tijd meer ongerust maakt. "Ik moet zeggen dat ik het niet ontspannen vind om boodschappen te doen. Vooral omdat er de laatste tijd meer besmettingen zijn en ik merk dat mensen de touwtjes meer laten vieren."

Toeristen zijn op vakantie, denken dat het virus in Zeeland niet bestaat en dat alles kan. " Paul Corbijn, eigenaar supermarkt

Paul Corbijn is eigenaar van een supermarkt in Vrouwenpolder en heeft een drukke zomerperiode achter de rug. Hij vindt ook dat er in Zeeland over het algemeen goed is omgegaan met alle maatregelen. Dat heeft er volgens hem voor gezorgd dat er weinig besmettingen zijn de laatste maanden. "Ik ben wel heel eerlijk, het was geen leuke periode. Je merkt dat er angst is bij de lokale bevolking, vanwege alle toeristen. En dat leverde soms negatieve reacties op. Maar volgens mij hebben we er alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk te maken voor iedereen en ik denk dat dit gelukt is."

Mensen in de rij voor de kassa (foto: Omroep Zeeland)

Hij merkt wel dat er een groot verschil is tussen de beginperiode en hoe klanten de laatste tijd omgaan met alle regels. "Ik zie steeds meer mensen makkelijker omgaan met alle maatregelen die gelden in onze supermarkt. Het gaat vooral om mensen en groepen die de anderhalve meter maatregel niet opvolgen. We proberen hier natuurlijk zoveel mogelijk op te letten en spreken mensen daar ook op aan."

Toeristen

Corbijn voegt hieraan toe dat het hierbij in veel gevallen gaat om toeristen en dat begrijpt hij ook wel. "Kijk, deze mensen zijn op vakantie, denken dat het virus in Zeeland niet bestaat en dat alles kan. En het is dan onze taak om de veiligheid te garanderen voor onze andere vaste klanten.''