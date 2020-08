Adrienne in Australie: 'Het wordt een monsterlijk vuurseizoen'

Vriend Ben (midden) met de nieuwe brandweerwagen (foto: Adrienne Verburg)

Samen met haar man Ben kocht ze afgelopen week een brandweerwagen in een stadje drie uur bij hen vandaan. "Over de Highway zijn we teruggereden en ik kan je vertellen dat de sirene het doet."

Rampenplanmeeting

Samen met haar schoonvader en twee goede vrienden helpt ze de overheid als particuliere brandweer in de zomer. Binnenkort komen al die korpsen bij elkaar om te inventariseren wat ze te wachten staat. "Het is een soort rampenplanmeeting waarbij politie en brandweer aanwezig is."

De lente staat voor de deur en in oktober begint het vuurseizoen dan echt. Een spannende tijd, want in het verleden hebben ze al veel hachelijke avonturen meegemaakt.

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Het verhaal van Adrienne Verburg over de brandweerwagen