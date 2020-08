Zieke Zeeuws-Vlaamse zedenverdachte blijft in de cel

(foto: Omroep Zeeland)

De twee dochters van de vrouw zouden elf jaar lang, van 2008 tot 2019 seksueel zijn misbruikt door haar vriend, de 47-jarige verdachte, die zich tevens als stiefvader opwierp. Ook zouden de meisjes door anderen zijn misbruikt in parenclubs en als prostituee hebben moeten werken.

De moeder van de meisjes stelt zich op als slachtoffer en zegt doodsbang te zijn geweest voor haar toenmalige partner. Uit het dossier met duizenden appgesprekken tussen de twee verdachten blijkt echter dat de vrouw een belangrijke rol heeft gespeeld in het faciliteren van het misbruik van haar dochters. Een vriendinnetje van één van de dochters, werd ook slachtoffer van misbruik.

Geen videoverbinding

Vorige week was er ook al een voorbereidende zitting van de zedenzaak, maar toen was niet geregeld dat de vrouwelijke verdachte via een telehoorverbinding haar zegje kon doen. Vandaag werd er daarom een extra zitting ingepland. Het lukte echter niet om een goede videoverbinding tot stand te krijgen met de gevangenis waar ze verblijft. Na meerdere pogingen werd uiteindelijk via een telefoon op de speaker met de vrouw gesproken.

De verdachte gaf aan dat zij mee wil werken aan een verhoor, maar dan wel in het bijzijn van haar advocaat. De vrouw weigerde tot nu om een verklaring af te geven. Nu ze dat wel wil, maken corona en haar medische situatie dat lastig, want ze zou mogelijk een besmettelijke bacterie bij zich dragen.

Ultimatum voor verhoor

De rechtbank, die de zaak inhoudelijk in november wil behandelen, stelt een ultimatum tot 21 september voor dat verhoor. Bij voorkeur in fysieke aanwezigheid van de advocaat, maar anders via een videoverbinding of een naastgelegen regiekamer.

De advocaat wil er bij zijn als haar cliënt verhoord wordt om de verdachte te motiveren antwoord te geven op vragen. De vrouw heeft namelijk de neiging heftige feiten te verdringen. "Als ik dat zeg, maak ik mezelf van kant," zou de verdachte volgens haar advocaat eerder gezegd hebben. Toch vindt de raadsvrouw dat haar cliënt, die van zeer ernstige feiten wordt verdacht, alles eerlijk moet vertellen. "Haar kinderen moeten ooit begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren."

November inhoudelijke behandeling

Het is de bedoeling dat op 13 en 16 november de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaatsvindt. De eerste tussentijdse zitting is gepland op 1 oktober.