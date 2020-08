Scheidsrechter eerste wedstrijd VC Vlissingen: 'Ik had geluk'

(foto: Rob Overkleeft)

Na een minuut was het al raak en kwam VC Vlissingen al op een 1-0 voorsprong. Voor Overkleeft een droomstart. "Dan weet je dat het een heerlijke wedstrijd gaat worden, dus het kon niet meer fout."

De scheidsrechter hoefde maar amper in te grijpen tijdens de wedstrijd. Al was er nog wel tumult rond een strafschop voor RBC in de tweede helft. "Maar die werd gemist. Ja, RBC was sterker die wedstrijd maar Vlissingen was veel doeltreffender."

Remco van Keeken scoort het eerste doelpunt voor VC Vlissingen in het profvoetbal (foto: ANP)

Tegenwoordig is Rob Overkleeft geen scheids meer, maar hij is nog wel vaak te vinden rond de voetbalvelden. Tegenwoordig is hij docent bij de KNVB en coacht hij scheidsrechters.

'Jammer dat er geen Zeeuws profvoetbal meer is'

Overkleeft vindt het jammer dat er geen professioneel voetbal meer is in Zeeland, want volgens hem verdient iedere provincie dat. "Tuurlijk, Hoek speelt op een hoog niveau, maar ik hoop dat er ooit weer eens zoiets komt zoals bij Vlissingen."

Ondanks de goede start was het een slecht seizoen voor VC Vlissingen in de Eerste Divisie. De club eindigde als laatste. Bovendien werd het seizoen gekenmerkt door veel financiële problemen. Ook het seizoen erna was zowel sportief als financieel geen succes. Na twee seizoenen werd de stekker uit het Zeeuwse profvoetbal getrokken.

Scheidsrechter Rob Overkleeft doet zijn verhaal bij Zeeland Komt Thuis