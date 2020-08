Horeca krijgt complimenten en waarschuwing op coronapersconferentie

Bezoekers worden in Vlissingen al om hun gegevens gevraagd (foto: Omroep Zeeland)

Dat is onbegrijpelijk volgens Michel Kloeg, vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en hoteleigenaar. "Ergens waar wij geen schuld aan hebben, moeten we ook niet voor gestraft worden." De sector heeft al zware maanden achter de rug en er komen nog zware maanden aan volgens Kloeg.

Complimenten en aanbeveling

De waarschuwing kwam in een persconferentie waarbij de horeca van de premier en de minister nog complimenten kregen over hoe ze de coronamaatregelen toepassen. Kloeg: "Verdiend en netjes dat minister president Rutte ons die eer gunt." Sinds 10 augustus moet de horeca bijhouden wie er allemaal te gast is geweest zodat bij een eventuele uitbraak mensen sneller zijn op te sporen.

De premier verwees mensen ook door naar de horeca. In de privésfeer vinden nu de meeste besmettingen plaats volgens de premier. In de horeca is samenkomen volgens hem veiliger. Er is meer ruimte en ondernemers zien er op toe dat er afstand wordt gehouden. "Dat is helemaal een mooi compliment en ik denk ook dat het waar is."

Geen feestjes thuis

Premier Rutte gaf tijdens de persconferentie dinsdagavond het dringende advies om thuis voorlopig geen feestjes of borrels te organiseren. En in ieder geval het aantal gasten tot maximaal zes te beperken. Kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.

Het kabinet roept hiertoe op, omdat de meeste nieuwe besmettingen in de privésfeer zijn. De premier heeft liever "dat mensen naar de horeca gaan" om een feestje te vieren. Maar ook dan gelden er regels. "Geen polonaises, feliciteren op afstand", aldus Rutte. "Dit is niet leuk, maar het moet gewoon."

Zoveel mogelijk thuiswerken

Ook was aanvankelijk aangekondigd dat op 1 september discotheken en nachtclubs weer open konden, als de omstandigheden zich goed ontwikkelden. Maar Rutte zei dat hij hier "niet optimistisch over is". Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, blijft in ieder geval ook na 1 september gelden.