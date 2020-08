Echtscheiding ouders: Paarden dreigen op straat te komen staan

Giselle Franke heeft al meer dan twintig jaar een paardenpension met een rijbak en een trainingsmolen. Dat staat op grond van haar ouders die al jaren in een echtscheiding verwikkeld zijn. Het huis en de bijbehorende grond is nu verkocht en daarom moeten Giselle en haar paarden plaatsmaken.

Uitstel gekregen

Franke ontving een dwangbevel dat haar eigen paard en drie pensionpaarden vandaag weg moesten zijn, maar ze kreeg uitstel. "Tien dagen", zegt ze. "Dat is erg kort om de paarden fatsoenlijk ergens anders onder te brengen. Het gaat om sportpaarden waar we hier mee trainen. En die kun je niet zomaar op een weilandje zetten, die hebben goede verzorging nodig."

Volgens Franke lukt het niet om snel een goede plek te vinden voor de paarden, bijvoorbeeld in een manege. "Ze kunnen niet overal terecht, we stellen wel eisen", zegt ze. "En op heel veel goede maneges is geen plaats. Dan komen we misschien wel op Walcheren terecht of in Brabant, en dat is ver van huis."

Opnieuw beginnen

Het liefst zou Franke ergens anders opnieuw willen beginnen. "Bedrijfsmatig dus", zegt ze. "Maar het valt niet mee om daar plek voor te vinden. Zeker in Goes en omstreken niet, want daar is steeds minder ruimte."

Reactie Goes

De gemeente Goes heeft een schriftelijke reactie gegeven: 'Als gemeente zijn wij geen partij in dit verhaal. Het betreft een zaak tussen meneer Franke en zijn ex-vrouw. Wij kunnen er dan ook geen uitspraken over doen.'