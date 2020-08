Goeiemorgen! Klap voor Zeeuwse economie en paarden moeten huis uit

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de economie in onze provincie in de maanden april tot en met juni namelijk met acht tot tien procent gekrompen. Daarmee is onze economie door de coronacrisis harder geraakt dan die van onze buurgemeenten.

Met looproutes en reserveringen moet de drukte in goede banen worden geleid (foto: Omroep Zeeland)

De provincie Zeeland heeft sinds kort een goed beeld welke initiatieven zijn genomen om voldoende zoet water in onze provincie te hebben. Er is een kaart ontwikkeld waarop al die verschillende maatregelen staan. Volgens de provincie is de kaart een eerste stap in het Zeeuws Deltaplan Zoetwater dat volgend jaar klaar moet zijn.

Persconferentie

Bij de persconferentie gisterenavond van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge kwam de horeca meerdere malen aan bod. Zo waren er complimenten, maar ook een waarschuwing voor de toekomst. Als er niet minder besmettingen komen in Nederland, gaat het maximaal toegestane aantal bezoekers voor de horeca omlaag.

Het ongeval gebeurde net buiten 's-Heerenhoek (foto: HV Zeeland)

Bij een ongeluk op de Julianweg bij 's-Heerenhoek is vanavond een fietser ernstig gewond geraakt. Een team van de traumhelikopter en twee ambulanceteams zijn ter plaatse geweest om hulp te verlenen.

Paarden op straat

Het paardenpension van Giselle Franken uit Kloetinge moet weg en daarom dreigen er vier paarden het dak boven hun hoofd te verliezen. De grond waar het pension op staat is verkocht als gevolg van de echtscheiding van haar ouders. Het probleem is alleen dat Franken geen idee heeft waar ze naartoe moet. "Op heel veel goede maneges is geen plaats. Dan komen we misschien wel op Walcheren terecht of in Brabant, en dat is ver van huis", aldus Franken.

Een bloemenveld bij Biggenkerke (foto: Willy Bonnink-Naves)

Weer

Er hangt hoge bewolking, maar ook de zon laat zich af en toe zien. In de loop van de middag neemt de bewolking en kans op regen toe. De maximumtemperatuur komt uit rond de 24 graden.

Morgen wordt het warmer. Dan ligt de maximumtemperatuur rond 28 graden.