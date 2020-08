Zo groot is de economische klap voor onze provincie

Zeeuwse economie kreeg coronaklap (foto: Gerard Maas, Yerseke)

Zeeland doet het iets beter dan Limburg, waar de economie in het tweede kwartaal kromp met tien tot twaalf procent en Noord-Holland, met twaalf tot veertien procent krimp. De grootste klap in ons land liep de regio rond Schiphol op (circa 28 procent minder verdiensten).

Maar de Zeeuwse economie doet het minder goed dan die in de buurprovincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Daar bleef de krimp beperkt tot zes à acht procent.

Bedrijfstakken

Om de 'prestatie' van de economie te berekenen wordt gekeken naar de toestand per bedrijfstak, waarvoor met name enquêtes worden gebruikt maar ook de belastingdienst geeft inzicht in de omzet per sector. Vervolgens wordt per regio bekeken hoe sterk iedere bedrijfstak daar vertegenwoordigd is. Maar grote bedrijven kunnen per regio het beeld weer corrigeren.

(foto: Omroep Zeeland)

Onder en boven de Westerschelde

Zo tellen in Zeeland de prestaties van de industrie en de horeca zwaar mee. En in onze provincie maken de economen een onderscheid naar onder en boven de Westerschelde. Dan blijkt dat Midden- en Noord-Zeeland rond het landelijke gemiddelde scoort. Zeeuws-Vlaanderen deed het in het tweede kwartaal van dit jaar weliswaar ietsje beter (zes tot acht procent krimp). Maar omdat Zeeuws-Vlaanderen kleiner is, geeft het cijfer van de economie boven de Westerschelde de doorslag in het totaalcijfer van onze provincie.