Eerste stap in oplossing zoetwatertekort: een... kaart!

Water genoeg zou je zeggen, maar verreweg het meeste in Zeeland is zout. (foto: Ria Overbeeke)

De landbouw, de natuur en particulieren, allemaal zijn ze afhankelijk van goed en voldoende zoet water. Verantwoordelijk provinciebestuurder Anita Pijpelink benadrukt de urgentie: "Dit is super actueel. Ik heb met boeren gesproken die twee keer hebben moeten inzaaien, omdat de gewassen de eerste keer onvoldoende konden kiemen door de droogte."

Drainage

Er zijn in heel de provincie allerlei initiatieven om bijvoorbeeld regenwater tijdelijk op te vangen. In Kruiningen doet een boer proeven met een innovatief drainagesysteem. Zodat hij het opgevangen regenwater later in drogere periodes kan gebruiken. Pijpelink: "Door de kaart worden alle ideeën en mogelijkheden gebundeld en in één overzicht getoond."

Wel zout, geen zoet

Het is volgens haar de eerste, concrete stap in het Zeeuws Deltaplan Zoetwater. Dat moet volgend jaar klaar liggen en zal beschrijven hoe Zeeland de komende jaren aan voldoende zoet water komt. Want ondanks dat de provincie omringd is door water is het meeste zout en dus niet te gebruiken door boeren of particulieren.

Waterschap, natuurorganisaties, boeren en waterbedrijf Evides leveren informatie voor de kaart aan. Ook particulieren kunnen hun ideeën kwijt, zegt Pijpelink. "De kaart kan constant worden aangepast. Dat is ook het mooie ervan."