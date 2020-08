Wijkagent Henk zag het nog nooit zo druk op Walcheren tijdens de zomer

niet-thuiswerker wijkagent Henk van der Linden (foto: Omroep Zeeland)

Heeft de coronacris ervoor gezorgd dat uw werk is veranderd?

Veel mensen zijn bang, eerder geïrriteerd. Ze voelen zich in hun vrijheid aangetast waardoor er aanzienlijk meer conflictsituaties ontstaan.

Hoe is het om niet thuis te werken in deze tijd?

Ik heb graag contact met de mensen in mijn wijk. Als men mij nodig heeft, wil ik voor hen klaar staan. Mijn functie leent zich niet tot nauwelijks voor een thuiswerksituatie. Daarom ga ik elke dienst gewoon naar mijn bureau en van daaruit doe ik mijn werk op straat.

Zijn er collega's besmet geraakt?

Ik ken wel een aantal collega's die besmet zijn geraakt. Sommigen met heel lichte verschijnselen, maar ook met zwaardere symptomen. Die collega's zijn echt heel ziek geweest. Die collega's blijven net zo lang thuis totdat ze volledig hersteld zijn en weer fit genoeg zijn om hun werk aan te pakken.

Bent u zelf bang om besmet te worden?

Ik ben niet bang om besmet te worden. Ik ben positief ingesteld, zorg zo goed mogelijk voor mezelf en kan alleen maar hopen dat de ziekte aan mij voorbij gaat. Als ik wel ziek word, moet ik daarmee dealen. Dan moet ik de gevolgen onder ogen zien en zorgen dat anderen niet besmet worden en proberen zo snel mogelijk weer gezond te worden.

Is de sfeer anders?

Ja, dat vind ik wel. Veel mensen hebben in deze tijd een korter lontje, waardoor er meer conflicten ontstaan, meer ruzies, meer huiselijk geweldzaken. Dat was zeker in het begin van de crisis duidelijk merkbaar.

Is er begrip bij de mensen op straat?

Over het algemeen begrijpen de mensen op straat best wat er allemaal aan de hand is. Maar het zich houden aan de regels is voor veel mensen toch wel moeilijk. Dat komt ook door dat kortere lontje, ongeduld bij het winkelen, bij het wachten voor eetgelegenheden en de enorme drukte tijdens het zomerseizoen. Naar mijn mening is het nog nooit zo druk geweest op Walcheren.

Hoe vol is vol, volgens u?

Alles is overvol. Bij slecht weer puilen de steden uit van mensen en bij goed weer lopen de mensen bijna schouder aan schouder over de duinovergangen naar het strand.

Hoe kunt u coronaproof werken in deze tijd?

Het is voor ons heel moeilijk om volledig coronaproof te werken. Als iemand een incident meldt, vindt door de meldkamer altijd een gezondheidscheck plaats, zodat wij - als mensen mogelijk besmet zijn - met de middelen die ons door de politie ter beschikking zijn gesteld, voldoende kunnen beschermen.

Maar is dat in de praktijk genoeg?

Er zijn tal van situaties waarin we ad hoc daadkrachtig moeten optreden en mensen heel dicht moeten benaderen. Het is in zo'n situatie voor ons ondoenlijk om onszelf eerst voldoende te gaan beschermen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Het is al diverse malen voorgekomen dat er collega's zijn bespuugd door mensen op straat. Er liggen anti-spuugmaskers in de auto. Je moet maar hopen dat je er dan ongeschonden van af komt.

U bent wijkagent in de gemeente Veere-Noord. Heeft u in uw werk veel met de drukte te maken?

Ik merk dat er heel veel Nederlanders niet elders op vakantie gaan. Ook veel inwoners van Walcheren blijven thuis en genieten hier hun vakantie. Zeeland is een heel populaire provincie wat mensen van uit het hele land aantrekt. Terecht, want het is hier prachtig. Daarnaast is er ook veel jeugd die normaal naar Spanje en Griekenland gaan en nu hier hun vakantie vieren. Helaas heeft dit de laatste tijd op verschillende locaties voor veel overlast gezorgd.

Wat voor overlast moeten we aan denken?

Veel lawaai-overlast, heel veel afvaloverlast, meer vernielingen dan anders. Als wijkagent heb ik veel en graag contact met de jeugd. Ik kan het over het algemeen heel goed met hen vinden. Het is voor hen heel moeilijk om met de coronamaatregelen om te gaan. Men heeft nu eenmaal graag contact met elkaar, dan is zo'n afstandsmaatregel gewoon lastig.

Waar ziet u de problemen met de afstandsregel van anderhalve meter?

Dat zie je vooral op de stranden en in de horeca. De cafés, waar veel jongeren komen, zijn prima ingericht met tafels en stoelen, op de juiste afstand. Maar in de loop van de avond, na een paar biertjes, zie je gewoon dat ze samenklitten in een klein gedeelte van de bar, wat ze gewoon zijn te doen. De uitbater is dan de hele avond politieagentje aan het spelen in zijn eigen bar. En dat zorgt dan weer voor ergernis en conflicten. Heel jammer, maar zo gaat het gewoon. Het prachtige weer zorgt er voor dat men absoluut niet naar huis wil om 02.00 uur. Men gaat dan nog de duinen in en het strand op en dan geeft het nogal eens lawaai als men uiteindelijk het dorp weer in komt om naar huis te gaan.

Wat betekent de crisis voor uzelf?

Ik vind het allemaal net zo vervelend als ieder ander. De crisis drukt een stempel op de maatschappij. Veel kleine bedrijven staan onder druk. Ik hoor die mensen aan en heb medelijden met hen. Het is niet 'menselijk' om afstand te houden van elkaar. Dat is voor mij onnatuurlijk. Ikzelf vind dat ook heel lastig.