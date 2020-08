Zoveel corona vind je in de Zeeuwse riolen

Openbaar toilet nabij Rilland (foto: Omroep Zeeland)

De metingen zijn op 10 augustus gedaan op vier locaties in Zeeland, namelijk bij de waterzuiveringsinstallaties van Bath, Terneuzen, Walcheren en Westerschouwen, maar ze zijn pas vandaag gepubliceerd op het coronadashboard van de rijksoverheid. Om de besmetting te meten telt men het totaalaantal deeltjes van virusresten in één milliliter rioolwater in een hele week (een half theelepeltje water is ongeveer één milliliter). Voor de diverse meetpunten wordt per regio een gemiddelde berekend. In het Zeeuwse rioolwater zijn op die manier in één week 241 coronavirus-deeltjes geteld.

Het water in Gelderland-Zuid was bij deze meting qua corona het schoonst van heel Nederland, slechts 37 virus-deeltjes per milliliter. Met respectievelijk 1041 en 1033,5 deeltjes hebben Amsterdam en Den Haag de meeste vervuiling van ons land.

Van de regio Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omgeving) zijn geen metingen bekend.

Geen risico

Volgens het waterschap Scheldestromen vormt hetgeen in de rioleringen wordt gevonden geen risico voor de volksgezondheid. "Er is geen bewijs dat het Covid-19 virus wordt overgedragen via afvalwatersystemen, met of zonder afvalwaterbehandeling", stelt het waterschap op zijn website. "Er zijn ook geen signalen uit de door Covid-19 getroffen landen dat afvalwater een verspreidingsroute is. Het virus is weliswaar aangetroffen in de ontlasting van besmette patiënten, maar het merendeel daarvan is dan al niet meer infectieus."

Signaal

De resultaten van de metingen, die voortaan wekelijks worden gedaan, worden als een signaal beschouwd. Als er ergens een opleving van het virus is, wordt dat aan de hand van het afvalwater waarschijnlijk sneller gesignaleerd dan met behulp van tests.