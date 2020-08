Nieuwe Zeeuwse souvenirs! En een keer niet met die eeuwige Zeeuwse knoop

Op het strand in Domburg staat een kleine fluoriserend roze installatie met kastje geflankeerd door twee roze strandstoelen. Hier is een zeepje verkrijgbaar. Speciaal ingrediënt is Codium Fragile, een bijzonder viltwier uit de Oosterschelde. De kuurzeep kan veilig gebruikt worden in de branding of onder de stranddouche.

We hopen dat mensen geïnspireerd raken door de vele verhalen van Zeeland" Digna Kosse, ontwerper

De zeep benadrukt nog de geschiedenis van Domburg als populair kuuroord en badplaats. En dat is de bedoeling van alle nieuwe souvenirs. "We willen de historische plekken weer linken aan het nu", zegt Lucas Mullié van ontwerpbureau Foodcurators, "We kregen de vraag om iets te doen met het erfgoed. Door de producten is er op die plekken meer te beleven."

De knalroze installaties staan tot eind september op vier historische plaatsen. Zo ook bij de Plompe Toren op Schouwen-Duiveland. Hier is een bierglas te koop. Mullié: "De stichter van het verdronken dorp is rijk geworden met de handel in gruit." In Burgh-Haamstede is het speciaal gebrouwen 'Coudekercke Gruit Bier' verkrijgbaar.

Nieuwe souvenirs: bierglazen bij de Plompe toren (foto: Omroep Zeeland)

In Zierikzee zijn bij 'De man die bakt' in de Meelstraat bakmixen te koop. Omdat de Zeeuwse bolus zijn oorsprong vindt in de Joodse traditie wordt hier Zeeland als toevluchtsoord voor religieuze vluchtelingen neergezet. Naast een bakmix voor de beroemde bolus, is ook een mix voor naanbrood te koop. "We hopen dat mensen geïnspireerd raken door de vele verhalen van Zeeland", zegt ontwerper Digna Kosse.

Wat borrelproducten te hebben met het praalgraf van de Evertsens

Op de vierde locatie, in de Wandelkerk in Middelburg, zijn borrelproducten verkijgbaar. Ze horen bij het praalgraf van de gebroeders Cornelis en Johan Evertsen, zeehelden uit de zeventiende eeuw. Voor het graf staan in het kastje peperwafeltjes en uienchutney.

"Deze kerk wordt heel vaak gebruikt voor recepties", zegt Digna Kosse. Het monumentale praalgraf is nu het decor van chique recepties. "En wellicht per ongeluk heeft dat praalgraf weleens gediend als bijzettafel", zegt Kosse en laat de kringen van wijnglazen zien op de randen van het graf, "Dus de opbrengst van de borrelproducten gaat naar het onderhoud van het graf."

Producten voor bij de borrel bij het praalgraf van de Evertsens (foto: Omroep Zeeland)

De producten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. De ontwerpers zijn in gesprek met ondernemers om de souvenirs ook na dit project te blijven produceren.

Het duo heeft al plannen om meer producten bij meer historische plaatsen in Zeeland te ontwikkelen.