Actievoerder Veerse Meer: Behoud de rust, de weidsheid en de stilte

Eigenlijk houdt Louis Beeke er niet zo van om te praten over zijn privéleven. Liever heeft hij het over de zaak waar hij en de vereniging Berscherm de Delta op dit moment voor vechten: het tegenhouden van de uitbreiding van Waterpark Veerse Meer met bijna 900 vakantiewoningen.

Beeke in het kort

Maar goed, iets wil hij na enig aandringen wel kwijt. Beeke is geboren in Oud-Sabbinge en maakte als kind de Watersnoodramp van 1953 mee in Wolphaartsdijk. Met zijn ouders verhuisde hij vanuit Vlissingen naar de Randstad. Op latere leeftijd keerde hij weer terug naar Zeeland om als watersporter te genieten van 'het rustige open landschap van water en natuur'. Tot zover Beekes beknopte cv.

Zeeland wordt verkwanseld door politici die niet weten waar ze mee bezig zijn!" Louis Beeke, actievoerder Bescherm de Delta

Gelukkig praat de actievoerder wél honderduit over de uitbreiding van Waterpark Veerse Meer in Arnemuiden. Aan de rand van het meer vlakbij het Fletcher Hotel zijn de vakantiewoningen gepland.

"Het gebied hier achter wordt helemaal bebouwd. Er komen hoge bomen, waardoor de surfers de wind uit de zeilen wordt genomen. Net als bij Brouwerseiland. Zeeland wordt verkwanseld door politici die niet weten waar ze mee bezig zijn! En hun medewerkers ook niet. Daar krijgen ze later spijt van."

'Dollartekens in hun ogen'

Van de tegenwerping dat recreatieondernemers toch ook zijn gebaat bij een mooi en natuurlijk gebied, omdat er anders geen mensen in de huisjes komen, wil Beeke niets weten: "Ze hebben dollartekens in hun ogen en zijn al vertrokken als het project opgeleverd wordt."

Zo zou het nieuwe park er vanuit de lucht uit gaan zien (foto: Driestar)

Vereniging Bescherm de Delta is niet tegen vernieuwing van recreatieterreinen. Maar dat moet dan wel gebeuren op bestaande locaties. "Vernieuw Camping De Witte Raaf. Leg daar een mooi zwembad neer en bouw daar mooie chalets of kleine huisjes. Daar heb ik geen problemen mee. Maar ga niet 35 meter hoog bouwen", fulmineert Beeke.

Wat hem ook stoort is dat recreatiegelegenheden voor 'de gewone man' plaatsmaken voor luxe vakantieresorts. "In Wolphaartsdijk hadden we een mooi stacaravanpark op Camping De Veerhoeve. Alle gewone mensen zijn weggejaagd en daar komt dan nu De Veerse Kreek met dure vakantievilla's."

Sceptisch over plannen voor Veerse Meer

Beeke staat sceptisch tegenover de Gebiedsvisie Veerse Meer waar de vier gemeenten rondom het Veerse Meer, de provincie en het waterschap nu aan werken. Doel is om recreatie uit te kunnen breiden in balans met natuur en landbouw. " We hebben genoeg avonden bij elkaar gezeten in Middelburg, Kortgene, Veere en Goes. Maar ik wil het eerst op papier zien, dan kan ik pas zeggen of ik er vertrouwen in heb."

Steiger in het Veerse Meer, bij het Fletcher Hotel. (foto: Omroep Zeeland)

De actievoerder wil ook nog een waarschuwing kwijt aan de gemeente Middelburg, die de plannen voor de uitbreiding van Waterpark Veerse Meer steunt. "Middelburg denkt veel geld binnen te halen met dit project, maar het gaat ze nog veel kosten. Het wegennet moet worden vernieuwd en er moeten nog allerlei onderzoeken gedaan worden. Denk alleen maar aan een slibonderzoek voor alle nieuwe kreken die ze hier willen graven. Dat slib komt rechtstreeks in een Natura 2000-gebied terecht."

'Behoud de rust'

Over zijn toekomstplannen als actievoerder kan de zeventigplusser kort zijn: "Ik ga ermee door zolang ik kan. Ik laat me door niemand tegenhouden. Waar zou ik nou respect voor hebben?" Om zich heen kijkend verzucht Beeke: "Behoud de rust, de stilte en de weidsheid in Zeeland!"

Veerse Meer gezien vanuit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: