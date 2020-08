Fietspaden in Zeeland te smal voor middelbare scholieren

Scholieren op weg naar school (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat in Zeeland om 154 van de 171 kilometer aan drukke fietsroutes die onvoldoende breed zijn. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland. In verhouding met andere provincies, komen onze fietspaden er slecht vanaf.

En dat terwijl onze middelbare scholieren gemiddeld 8,8 kilometer naar school moeten fietsen. Het verst van alle Nederlandse scholieren. De smalle fietspaden zijn onveilig, zeker wanneer fietsers over wegen moeten rijden waar automobilisten en landbouwverkeer zestig kilometer per uur mogen rijden. Tijdens een fietstocht naar school rijden scholieren gemiddeld één kilometer over zo'n weg.

Wanneer is een fietspad dan té smal?

Volgens het CROW (kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) moet een twee-richting fietspad waar 150 tot 350 middelbare scholieren gebruik van maken, minstens vier meter breed zijn.

Voor een een-richting fietspad waar tot 750 fietsers gebruik van maken, is drie meter voldoende.

Aanbevelingen

In het onderzoek staan ook aanbevelingen voor Zeeland inclusief kostenplaatje. Of de provincie Zeeland hier wat mee gaat doen, is nog niet bekend. Landelijk gezien is 81 procent van de bijna 6.200 kilometer drukke fietspaden te smal of veel te smal.