Het mooiste provinciehuis staat wat Zwollenaar Martjan betreft in Zeeland

Waar vind je het mooiste provinciehuis van Nederland? Als je het aan Zwollenaar Martjan Kuit vraagt, is dat in Zeeland. Hij maakte een ranglijst van de twaalf provinciehuizen waar de Abdij van Middelburg bovenaan staat. Kuit maakte de lijst vooral voor de lol, maar kreeg er wel een hoop reacties op.

Eerder was Kuit journalist bij Cobouw, waar hij publiceerde over de Nederlandse bouwwereld. Omdat hij vond dat hij wel moest weten waar hij over schreef is hij zich gaan verdiepen in gebouwen en is zijn passie ontstaan. Op Twitter deelt hij geregeld weetjes over allerlei gebouwen.

Twee dagen geleden deelde hij informatie over het provinciehuis van Noord-Brabant, omdat het de geboortedag was van architect Huig Maaskant. Toen werd hij uitgedaagd een ranglijst van provinciehuizen te maken.

Onder druk gezet

Voor zijn onderzoek is hij niet langs alle provincies gereden om een kijkje te nemen bij de provinciehuizen. Zijn informatie heeft hij vooral van Google en Wikipedia gehaald. Op basis van foto's heeft hij zijn top twaalf samengesteld, die hij zelf niet al te serieus neemt. "Het ligt ook een beetje aan de stand van de dag. Ik ken ook twee mensen uit Zeeland die het niet vonden kunnen dat Middelburg niet op één zou staan", grapt Kuit. "Ik ben bezweken onder de druk."

De top 12 van provinciehuizen volgens Martjan Kuit: 1. Zeeland

2. Noord-Brabant

3. Limburg

4. Groningen

5. Gelderland

6. Friesland

7. Overijssel

8. Drenthe

9. Noord-Holland

10. Utrecht

11. Flevoland

12. Zuid-Holland

Of het voor de grap is of niet; zijn ranglijst levert reacties op. "Er zijn mensen boos. Die vragen bijvoorbeeld: 'waar haal je het gore lef vandaan om ons op twaalf te zetten?'" Kuit kan er wel om lachen. "Wie ben ik nou eigenlijk? Ik vind het alleen maar mooi dat meer mensen naar gebouwen gaan kijken."

Door zijn lijst van gebouwen, heeft Kuit nu ook een uitnodiging van gedeputeerde Jo-Annes de Bat op zak. "Dank je wel voor het compliment. Volledig mee eens en van harte welkom!" Kuit is blij met de uitnodiging, maar zal niet snel op de uitnodiging ingaan. "Ik ben net op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen geweest!" En natuurlijk nam hij daar een vakantiekiekje bij het stadhuis van...Terneuzen.