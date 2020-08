Horecazaak Flupland uit voorzorg dicht door corona

Op de Facebookpagina van Met Shmaak heeft de eigenaar een bericht geplaatst waarin de sluiting wordt medegedeeld. Alle medewerkers laten zich testen, waardoor ze binnen 48 uur weten of er ook corona bij hen is.

Sinds vorige week geldt er een registratieplicht in de horeca, waardoor alle bezoekers worden geregistreerd. Mogelijk is door deze maatregel de gast met corona ontdekt. Hieronder het bericht zoals op de Facebookpagina is vermeld.

Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat er één van onze gasten positief getest is die deze week onze zaak heeft bezocht! Omdat één van onze medewerkers klachten heeft zijn we genoodzaakt om 48 uur dicht te gaan en we onszelf te kunnen laten testen. Binnen 48 uren hebben we de uitslagen hiervan en we zullen jullie hiervan uiteraard op de hoogte houden.

Sorry voor het ongemak maar we gaan per direct dicht!