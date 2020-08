Man die uit Scheldekraan viel overleden

De brandweer assisteerde bij het onderzoek (foto: HV Zeeland)

De man werkte bij Amadore Grand Café Next in Vlissingen. Volgens zijn werkgever is hij gisteren aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden.

Op zondagochtend 9 augustus klom de man rond 5 uur in de kraan op de Jan Weugkade waarna hij eruit viel.

Eerder al in geklommen

Waarom hij in de kraan is geklommen, is niet bekend. Maar een dag ervoor was de man ook al in de ongeveer veertig meter hoge Scheldekraan geklommen.

De man liep door de val zware verwondingen op en is uiteindelijk aan die verwondingen overleden. Op de Facebookpagina van de man stromen de condoleances binnen.

