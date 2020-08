Groene Ster begint in Baskensburg tegen FC Eindhoven (foto: Paul ten Hacken)

De eredivisie kent dit jaar een nieuwe opzet. Zo is de competitie vergroot van twaalf naar zestien teams en wordt er gespeeld in twee fases.

Eerder deze zomer werden de ploegen, op basis van aantal behaalde punten in competitie en beker-wedstrijden in de afgelopen jaren, ingedeeld in vier poules van vier ploegen. Groene Ster kwam daarbij in poule 3 terecht. Iedere ploeg speelt in ieder geval tegen de ploegen in zijn eigen poule, daarnaast speel je ook nog tegen drie ploegen uit elke andere pot.

Nadat de eerste fase van de eredivisie voorbij is, wordt de competitie in tweeën gesplitst. Acht teams gaan dan spelen voor plekken in de play-offs om het landskampioenschap en acht teams gaan spelen om niet te degraderen.

Programma Eredivisie zaalvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster is op dit moment in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd tegen CFM Transito werd met 11-2 gewonnen. Daarna volgde een 8-8 gelijkspel tegen TPP/Feyenoord Futsal. Voordat de competitie begint, speelt de formatie van de nieuwe trainer Azdine Boufrahi nog drie oefenduels.

Morgen speelt het thuis tegen Real Noorderwijk. Op 28 augustus speelt het in Duitsland tegen Fortuna Düsseldorf en op maandag 31 augustus sluit het de oefencampagne in de Baskensburg af tegen Besiktas Gent.

