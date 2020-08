Zeeuwse arbeidsmarkt herstelt licht na coronadieptepunt

Gezocht: leerkrachten in het basisonderwijs (foto: Omroep Zeeland )

Het aantal online vacatures is licht gestegen in vergelijking met het begin van dit jaar. Toch staan er op dit moment minder vacatures open dan een jaar geleden.

Ondanks de coronacrisis zijn er toch nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Verzorgenden, verpleegkundigen, leerkrachten, hoveniers en boomverzorgers kunnen snel aan de slag. Voor werkzoekenden in Zeeland stonden er in juli per week gemiddeld 2.770 online vacatures open. In juni was het weekgemiddelde 2.750 vacatures en in mei 2.550.

Voor hoveniers zijn er nog genoeg banen ondanks de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Ook is het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Zeeland in juli licht gedaald, aldus het UWV. Vooral onder jongeren tot 27 jaar is het aantal afgenomen.

Uitkeringen stopgezet

Het totale aantal WW-uitkeringen is met 2,5 procent gedaald naar 5.060. Dat komt omdat er meer uitkeringen zijn stopgezet. Jongeren ontvangen veelal vanwege hun nog relatief korte arbeidsverleden maximaal drie maanden een WW-uitkering. In juli werden 190 WW-uitkeringen voor jongeren beëindigd. In juni waren dat er 140.