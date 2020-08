Mariëlle ving kinderen op tijdens lockdown: 'iedereen verdient applaus'

Wat dacht jij toen bleek dat de kinderopvang open bleef?

"In het begin schrok ik wel even. Je weet niet wat je overkomt en wat er gaat gebeuren. Maar aan de andere kant voelde ik wel dat er beroep werd gedaan op mijn verantwoordelijkheid voor de kinderen van mensen die een vitaal beroep hebben. Het is wel een bijzonder gevoel dat je iets kan betekenen voor anderen."

Was je bang om besmet te raken?

"In het begin spookte dat wel door mijn hoofd. Wat als er nu een kindje is dat het virus bij zich draagt? We hebben alle richtlijnen zo goed mogelijk opgevolgd. Tafeltjes uit elkaar, afstand houden, handen wassen. Dat werkte goed."

Voelde jij een nieuw soort verantwoordelijkheid voor de kinderen?

"Zeker weten. En ik zag ook dat de ouders die hun kinderen brachten het nu zwaar hadden. In de tijd van de noodopvang kwam er een periode dat we ook 's avonds en in het weekend zouden moeten gaan werken. Daar heb ik me toen voor opgegeven, want ik wilde ook klaarstaan voor de mensen op die tijdstippen."

Mariëlle Weug van kinderopvang De Totempaal (foto: Omroep Zeeland)

Veranderde er iets aan de sfeer?

"Kinderen waren vooral blij dat ze weer met hun vriendjes of klasgenootjes konden spelen. Op een plek waar ze zich altijd al veilig voelden. We maakten ruimte voor het omgaan met vervelende dingen die om hen heen gebeurden door corona. Er waren korte lijntjes met ouders en we konden dingen bespreken. Dat was voor de kinderen belangrijk."

Merkte je bij de ouders een verandering?

"Eigenlijk niet zoveel, dat komt door de leeftijdsgroep waar ik mee werk. Die kinderen uit die groep zijn al iets zelfstandiger en konden gewoon binnenlopen. Bij de jongere kinderen moest er eerst een overdracht via bijvoorbeeld een kinderwagen plaatsvinden, in plaats van het kind gewoon aanpakken. Wat wel raar voelde was de afstand die er kwam bij het praten met elkaar. Normaal sta je redelijk dicht op de ouders wanneer je met hen over hun kind praat, maar nu moet je op anderhalve meter blijven staan."

Het keiharde werk van de zorgmedewerkers kreeg applaus. Hadden jullie dat ook moeten krijgen?

"Wij hebben juist staan klappen voor de ouders die in de vitale beroepensector werkten, omdat zij doorgingen met hun werk. Wij hebben zelf heel veel positiviteit van onze eigen organisatie, KOW, ontvangen. We kregen complimenten van onze manager voor ons werk in deze lastige tijd. Maar ik vind dat iedereen zijn of haar best heeft gedaan onder moeilijke omstandigheden, dus verdient iedereen applaus."

Wat is jou het meest bijgebleven van deze tijd?

"Hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is en hoe belangrijk het is om echt sociaal contact met elkaar te hebben. Om te vragen hoe het met de kinderen gaat, met de ouders, de collega's, eigenlijk met iedereen. Toen we een aantal kinderen moesten begeleiden met schoolwerk besefte ik pas wat een leerkracht allemaal moeten doen."

Wat denk jij dat de kinderen bij blijft van deze tijd?

"Dat ze zich realiseren hoe fijn en bijzonder het is om met vriendjes te kunnen spelen en elkaar sowieso te kunnen zien. Zeker toen dat eventjes wegviel. Ik zag hoe ze ieder voor zich omgingen met de situatie. Dat was voor mij ook weer leerzaam."