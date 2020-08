Pianist Hannes Minnaar op Prinsengrachtconcert

Van Baerle Trio (foto: Marco Borggreve)

Het Prinsengrachtconcert vindt dit jaar niet plaats op de Amsterdamse grachten, maar in de binnentuin van het Pulitzer Hotel in Amsterdam.

Niet verantwoord

Aanvankelijk stond Janine Jansen als hoofdgast gepland, vergezeld door een internationaal gezelschap, maar door de recente ontwikkelingen rond het coronavirus was het niet meer verantwoord om hen naar Nederland te halen.

Door de coronamaatregelen is ook de locatie van het jaarlijkse Prinsengrachtconcert gewijzigd. Er zal ook geen publiek aanwezig zijn.

De drie muzikanten van het Van Baerle Trio kijken uit naar zaterdagavond: "We hebben geen moment getwijfeld toen ons gevraagd werd om te spelen op het Prinsengrachtconcert. Dit concert maakt al decennia lang klassieke muziek toegankelijk voor een breed publiek, met muzikanten van wereldniveau. Het is een eer om onze muziek op deze manier te mogen delen met de vele kijkers thuis, juist in deze bizarre tijd."

Hannes Minnaar (1984) studeerde piano aan het Conservatorium van Amsterdam en volgde lessen bij onder meer Alfred Brendel, Menahem Pressler en Ferenc Rados. Hij wordt gerekend tot de beste pianisten van zijn generatie. In 2012 kreeg hij de Edison Klassiek Debuutprijs en in 2016 de Nederlandse Muziekprijs. De hoogste onderscheiding die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt. Het Van Baerle Trio is in 2004 opgericht en bestaat naast Hannes Minnaar uit violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder. Het trio vestigde zijn internationale reputatie door het winnen van het ARD concours in München in 2013 en het internationale kamermuziekconcours in Lyon in 2011. De muzikanten geven concerten door heel Europa. Op de debuut-cd legde het Van Baerle Trio werken vast van Saint-Saëns, Loevendie en Ravel. De cd werd bekroond met een Edison Klassiek. Het trio nam ook de pianotrio's van Mendelssohn op en de verzamelde werken voor pianotrio van Van Beethoven.

Het klassieke muziekconcert vindt jaarlijks in augustus plaats op de Prinsengracht in Amsterdam. Het concert sluit af met een versie van Aan de Amsterdamse grachten.

Het Prinsengrachtconcert aanstaande zaterdag is te zien om 21.20 uur op NPO 2 en te beluisteren op NPO Radio 4. De presentatie is in handen van Hans van den Boom.