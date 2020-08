Nieuw in Zeeland: een zomerschool voor... peuters

Het is 10.30 uur 's ochtends in het peuterlokaal van De Kameleon in Terneuzen. Het is 26 graden, maar juf Chantal maakt er samen met pop Puk een feestje van voor de elf peuters. "Wat heb je nodig als je naar het strand gaat? Een laken? Nee toch, een badhanddoek!" De kindjes schateren als de juf een groene zonnebril op haar hoofd zet.

Taalachterstand

Het is voor het eerst in Zeeland: een zomerschool voor peuters. In Terneuzen bijvoorbeeld mogen de kindjes de drie laatste weken van de zomervakantie gratis drie ochtenden 'naar school' komen. Voorwaarde is wel dat de kinderen een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) indicatie hebben, dat er sprake is van (een dreigende) taalachterstand.

Ook kinderopvangorganisaties Kibeo (Bevelanden en Schouwen-Duiveland) en KOW (Walcheren) hebben dit jaar voor het eerst zomerscholen speciaal voor peuters. Op Walcheren gaat het om zomerscholen in Vlissingen en Middelburg. Kibeo opent zomerscholen op vijftien vestigingen.

Alles gaat spelenderwijs: maar het gaat om het leren en onthouden van woorden. (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is heel, heel belangrijk", zegt Carla van Acker. Ze is betrokken bij de zomerschool in Terneuzen.

Stoel? Wat bedoelt de juf nu?

Van Acker zag het probleem in 'gewone' jaren al ontstaan. Basale woorden als stoel, fruit en eten, begrijpen sommige peuters na zes weken zomervakantie niet meer. "Zes weken is lang voor een peuter. In die weken is er bij sommige gezinnen alleen gesproken in de moedertaal thuis. Het Nederlands zakt dan razendsnel weg."

Tel daar de coronacrisis bij op. Weken is de peuteropvang toen dicht geweest. Van Acker: "We kregen sterke signalen van de leidsters toen de groepen weer opstartten. Dat het hard achteruit was gegaan met de taalontwikkeling. We moesten wat doen. Zeker met de zomervakantie in het vooruitzicht."

Nadruk op taal

De zomerschool bestond al langer, alleen dan voor de kinderen vanaf vier jaar. Nu voor de peuters is de opzet anders dan voor de grotere kinderen. Alles gaat bij de zomerschool voor peuters letterlijk spelenderwijs. De kindjes lachen veel, bewegen veel. Maar als je goed oplet, zie je de nadruk op taal. Juf Chantal: "Pak je de rode emmer? Nee dat is geen zwempak, dat is een zwembroek."

Moeilijk praten

In Zeeuws-Vlaanderen doen 192 peuters mee. Kibeo heeft honderd peuters op de zomerschool, KOW heeft er dertig. Dit jaar is er geld vanuit het Rijk, speciaal voor de peuters. Het zijn overigens niet alleen kindjes van wie de ouders uit het buitenland komen die een VVE indicatie krijgen. Het gaat ook om kinderen met een Nederlandse achtergrond, maar die bijvoorbeeld moeilijk uit hun woorden kunnen komen.

Voor het eerst in Zeeland: een zomerschool voor peuters. (foto: Omroep Zeeland)

Ouders reageren enthousiast. Zahra Haydari, moeder van Syrische komaf, haar dochtertje zit op de zomerschool: "Ze komt thuis met nieuwe woorden. Ik zie elke dag vooruitgang. En het voelt hier veilig, goed, als een soort thuis."

Ook in andere vakanties

Alle drie de kinderopvangorganisaties in Zeeland zijn positief over de eerste ervaringen. In Zeeuws-Vlaanderen wordt al gesproken over uitbreiding richting herfst- en kerstvakantie.

Wethouder Sonja Suij van Terneuzen: "Je ziet dat het geld goed terecht komt, je kunt niet vroeg genoeg beginnen wat dat betreft. Anders blijven de kinderen hun hele leven een achterstand houden. Er is nog geld in het potje, de reacties zijn positief. Dus uitbreiding zit er wat mij betreft zeker in."

De temperatuur in het peuterlokaal van De Kameleon in Terneuzen loopt flink op. Juf Chantal: "Tijd om buiten te spelen!" "Jeej" klinkt het, want ook dat kan en mag toch niet ontbreken op zomerschool: lekker buitenspelen.