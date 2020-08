Aangespoelde spitssnuitdolfijn had al even niet gegeten

(foto: Rugvin)

Het onderzoek was geen gemakkelijke klus, omdat het kadaver al in staat van ontbinding verkeerde. Vijf dagen vóór de stranding op de Roggenplaat werd er een levende spitssnuitdolfijn voor de kust van Wassenaar gezien. De onderzoekers zeggen dat het goed mogelijk is dat het om hetzelfde dier gaat.

Normaal gesproken komen spitssnuidolfijnen niet voor in de ondiepe zuidelijke Noordzee, meldt de Universiteit Utrecht. Dit was de zevende stranding op de Nederlandse kust in de laatste tien jaar. Meestal gaat het om jonge dieren die om onduidelijke redenen in de Noordzee dwalen en uiteindelijk stranden en overlijden.

In Wageningen wordt nog extra onderzoek gedaan aan het maagdarmstelsel. De schedel is bewaard voor de collectie van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.