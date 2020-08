GRIT: Geen oorlogsfilm, wel een menselijk drama

GRIT

De Middelburger Matthias Hoekman vond drie verhalen rondom de Slag om de Schelde dermate interessant dat hij ze vervlocht tot één dramatisch verhaal. Zijn uitgangspunt voor zijn korte film GRIT was de de verwoesting van molen de Roos tijdens het bombardement op Westkapelle begin oktober 1944. In de molen schuilden 47 dorpsbewoners, slechts drie van hen overleefden het.

Hoekman combineerde het drama in Molen de Roos in Westkapelle met de executie van verzetsstrijder Wouter Damen uit Middelburg en de dood van het halfzusje van zijn eigen opa die omkwam door een V1-raket in Krabbendijke en maakte van die drie mensen één gezin. De vrouw onder het puin ziet in flashbacks wat er met haar gezin is gebeurd terwijl de ruimte waarin ze ligt langzaam vol water loopt. Toch vindt Hoekman het zelf geen geen oorlogsfilm, maar een menselijk drama.

Astrid van Eck

Actrice Astrid van Eck speelt de rol van de vrouw in het puin. Van Eck is geboren in Oostburg en komt regelmatig terug naar Zeeland voor haar werk als actrice . Ze speelde onder meer in Zeeuwse Vrouwen en King Sweet King op het Zeeland Nazomerfestival. De dramatiek van haar rol in de film GRIT is een uitdaging voor haar.

Het kortfilmproject Slag om de Schelde is een initiatief van Stichting Filmalot, Omroep Zeeland, de Zeeuwse filmhuizen, de Zeeland film Commission, Film by the Sea en het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

10.000 euro budget

Na een selectie werden vijf regisseurs gekozen die met een budget van 10.000 euro een korte film mochten maken over de Slag om de Schelde. Zij kregen daarbij begeleiding van mentoren, scenaristen, producenten en editors uit de Nederlandse filmwereld.

De korte films zouden eigenlijk begin mei in première gaan maar dat werd vanwege corona uitgesteld naar september. De films gaan nu op 4 september in première in het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en ze worden zondag 8 november uitgezonden bij Omroep Zeeland.

