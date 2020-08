'Alle Nederlanders hebben recht op goed cultuuraanbod'

Voorstelling op het Zeeland Nazomerfestival (foto: Zeeland Nazomerfestival)

De gedeputeerden begrijpen de adviezen van het FPK niet. "Groepen van landelijke betekenis, met hoge kwaliteit en geworteld in hun omgeving, krijgen positieve adviezen, maar geen budget", schrijven de bestuurders in hun brief.

De provinciebestuurders zijn boos omdat minister Van Engelshoven (Cultuur) de provincies juist meer aandacht voor kunst en cultuur had beloofd. Volgens de huidige verdeling krijgen theatermakers in Zeeland, Flevoland en Overijssel geen cent van het Fonds Podiumkunsten. "En dat van een fonds dat bedoeld is voor héél Nederland", schrijven de gedeputeerden.

Volgens het Fonds Podiumkunsten wordt dat gebrek aan spreiding opgevangen met landelijke tournees van gezelschappen die wel subsidie krijgen. Volgens de negen ondertekenaars klopt dit verdediging niet: "Gehonoreerde gezelschappen spelen bijvoorbeeld amper in provincies als Flevoland en Zeeland."

"Alle Nederlanders hebben recht op een goed cultuuraanbod vanuit de eigen regio", schrijven de provinciebestuurders. "Daarom roepen wij als gedeputeerden van negen provincies gezamenlijk de minister en Tweede Kamer op de belofte aan de regio's na te komen, óók voor instellingen die afhankelijk zijn van FPK. Behoud het makersklimaat en de kwaliteit van het creatieve cultuuraanbod in de regio."

Zeeland Nazomerfestival

In Zeeland is Theaterproductiehuis Zeelandia één van de slachtoffers van het fonds. Het theaterproductiehuis kan, ondanks een positief advies van een toetsingscommissie, fluiten naar hun jaarlijkse subsidie van zes ton. Dat heeft grote gevolgen voor onder andere het Zeeland Nazomerfestival dat door Zeelandia wordt georganiseerd. Muziekfestival Vestrock kreeg juist wel subsidie van het Fonds Podiumkunsten toegekend.

Gedeputeerde Anita Pijpelink heeft de brief namens de provincie Zeeland ondertekend. Naast Pijpelink is de brief ondertekend door gedeputeerden Cultuur uit de provincie Flevoland, Overijssel, Limburg, Drenthe, Gelderland, Brabant, Friesland en Groningen.

