Machtswisseling bij fusiehaven North Sea Port

Vertrekkend havendirecteuren Jan Lagasse (links) en Daan Schalck (foto: Omroep Zeeland)

Het vertrek van Jan Lagasse komt niet onverwacht. Na jaren onderhandelen gingen het Zeeuwse havenschap Zeeland Seaports en de haven van Gent per 1 juli samen op in één havenorganisatie, die de nieuwe naam North Sea Port meekreeg. Bij die fusie werd afgesproken dat toenmalige Zeeland Seaports-directeur Jan Lagasse en Daan Schalck, directeur van de Gentse haven de eerste periode samen de leiding op zich zouden nemen. Daarnaast was er afgesproken dat Schalck uiteindelijk de enige algemeen directeur (CEO) zou worden.

Vierkoppige directie

Schalck krijgt nog drie bestuurders naast zich in de directie, waarmee die in feite van twee naar vier gaat. Sofie Monteyne en Pater van Parys treden aan als respectievelijk Chief Financial Officer en Chief Operating Officer. Zowel Monteyne als Van Parys komen oorspronkelijk van het Gentse Havenbedrijf. Namens de Zeeuwen treedt Dick Engelhardt aan in de directie. Hij wordt Chief Development en Nautical Operations Officer. De Zeeuwse en Vlaamse toezichthouders van North Sea Port zijn akkoord met de aanstellingen, net als de Ondernemingsraad van het bedrijf.

Volgens een persbericht van North Sea Port hebben de toezichthouders hierbij gekozen voor 'een evenwichtige samenstelling van het bestuur met inachtneming van verschillende aspecten, namelijk competenties, gender en evenwicht inzake representatie uit beide onderdelen van het bedrijf.' Bij de fusie in januari 2018 kwamen van het havenbedrijf in Gent zo'n 160 werknemers mee; Zeeland Seaports bracht ongeveer 90 werknemers in.