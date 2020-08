Training voor mannen om zelfmoord te voorkomen

Training voor middelbare mannen om zelfmoord te voorkomen (foto: Pixabay)

Het wordt een uitdaging om juist deze doelgroep naar de training te krijgen. Volgens Micha Laeven van Zeeland zonder Zelfmoord is het een moeilijk te benaderen risicogroep. "Jongeren kunnen we benaderen via scholen en vrouwen weten we ook wel te vinden via verschillende clubjes. Maar deze mannen hebben vaak een klein, sociaal netwerk."

Social isolement

Juist dat kleine netwerk kan bijdragen aan meer suïcidale gedachten onder deze groep mannen. Naast dat ze minder snel praten over hun gevoelens praten en minder snel hulp zoeken, zijn er nog andere factoren die meespelen. Laeven: "Als mannen in deze leeftijdsgroep hun werk kwijtraken of scheiden, raken ze sneller in een social isolement dan bijvoorbeeld vrouwen."

Zo zien deze mannen na een echtscheiding hun kinderen minder vaak en missen ze de steun van hun partner.

(foto: 113 zelfmoordpreventie)

Klazine Tuinier van stichting HerstelTalent heeft het over de zogenoemde 'buffergeneratie'. "De vaders van deze mannen waren sterke mannen, die niet over gevoelens praatten -zeker niet in Zeeland- terwijl hun zonen dat waarschijnlijk al meer doen. De buffergeneratie zit als het ware in een tweestrijd."

Nog altijd een taboe

Tuinier en Laeven hebben de handen in één geslagen om de training aan te bieden. Tuinier: "De training is bedoeld voor mannen die het lastig vinden om hun leven te leiden. We helpen ze om een netwerk op te bouwen waarop ze kunnen terugvallen als het minder gaat. Ook leren we ze over wat ze kunnen doen als ze zichzelf niet goed voelen."

De twee hopen hiermee dat er meer over het onderwerp wordt gepraat en dat het taboe wordt doorbroken. Laeven heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen. "Elke zelfmoord die gepleegd wordt, is er een te veel. We willen deze mensen helpen om uit deze benarde situatie te komen."