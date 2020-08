Zeeuwse Voedselbanken verwachten fors meer klanten: 'Maar we kunnen het aan'

"Ik houd mijn hart vast maar ik heb het vertrouwen dat we het hier aankunnen", zegt Dorith van Ewijk, voorzitter van Voedselbank De Bevelanden. Die voedselbank is goed voor gemiddeld 200 pakketten per week. "We hebben genoeg vrijwilligers, tal van mensen, organisaties en lokale bedrijven die ons sinds jaar en dag steunen. Ik verwacht en hoop dat zij er, mocht die stijging er inderdaad komen, weer voor ons klaar staan."

Wegvallen van overheidssteun

De verwachte toename van het aantal klanten is een direct gevolg van de coronacrisis. Van Ewijk: "Veel bedrijven worden nu nog overeind gehouden door financiële steun door de overheid. Maar als dat straks wegvalt en mensen raken hun baan kwijt, dan zijn ze in het ergste geval op ons aangewezen en zal het aantal klanten toenemen."

Groei voedselbanken door coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Ook bij de andere drie voedselbanken in Zeeland heerst een voorzichtig optimisme over wat mogelijk komen gaat. Emmy de Kraker van Voedselbank Walcheren geeft aan een stijging van 50% aan te kunnen. "We krijgen hier veel producten van lokale bedrijven dus wat betreft het voedsel zitten we zeker goed", legt De Kraker haar vertrouwen uit.

Grotere opslagruimte

In Zeeuws-Vlaanderen, bij de grootste voedselbank van Zeeland, is nu al een toename van 10% te zien ten opzichte van vorig jaar. Voorzitter Gijs van den Berg: "We houden er sterk rekening mee dat we nog eens de helft meer pakketten gaan uitdelen het komende jaar." Dat kunnen ze aan in Zeeuws-Vlaanderen, mits ze een grotere opslagruimte kunnen vinden. "Als er 300 pakketten meer uitgedeeld moeten worden moet daar logistiek wel de ruimte voor zijn", zegt Van den Berg, die ook aangeeft daarover in gesprek te zijn met de gemeente.

In heel Nederland verwachten voedselbanken meer mensen te moeten helpen. Voedselbank Nederland waarschuwt dat de druk op het logistieke proces zal toenemen nu de lokale en regionale verschillen zo groot blijken. Ook denkt Voedselbank Nederland dat voedselbanken op een creatieve manier moeten gaan werken om aan voldoende goed en gezond eten te komen.