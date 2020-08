Deelnemers Belgische Boer zoekt Vrouw op citytrip in West-Zeeuws-Vlaanderen

Opnames Belgische Boer zoekt Vrouw op het strand. De deelnemende boer mocht niet op de foto. (foto: Ilse de Smit)

De 'citytrip' is vast onderdeel van het format van het televisieprogramma waarin boeren op zoek gaan naar de liefde. Nadat de deelnemende boer of boerin de liefde heeft verklaard aan een kandidaat, vertrekken de twee op een korte vakantie naar het buitenland om elkaar beter te leren kennen.

Ook bij de Vlaamse en Waalse variant gaat dat zo, alleen konden de stellen dit jaar vanwege het coronavirus niet ver weg. Daarom benaderden de programmamakers Ilse de Smit, die voor de coronataskforce 'We Zien Je Hier Graag' van de gemeente Sluis werkt, om een reis door West-Zeeuws-Vlaanderen samen te stellen.

Romantische strandwandeling

"Begin augustus kwam het stel dat deelneemt aan de Vlaamse Boer zoekt Vrouw. Ze hebben overnacht in een slaapstrandhuisje in Groede, gegeten bij restaurants in de regio en drankjes gedaan bij een strandpaviljoen. Na een romantische strandwandeling sloeg de vonk pas echt over."

Bij dit restaurant in IJzendijke heeft het kersverse koppel gegeten (foto: Ilse de Smit)

Niet veel later werd De Smit benaderd door de Waalse editie van het programma. "De boer ging met zijn prille liefde naar Malta, maar die reis werd gecancelled vanwege het coronavirus. Gisteren hebben we opnames gehad met het Waalse stelletje. De boer had in de afgelopen twaalf jaar geen strand gezien. Ook hebben de twee het Belfort beklommen in Sluis."

Ook at het koppel bij een restaurant in Breskens:

Volgens De Smit zijn er mooie beelden gemaakt van de streek en staat West-Zeeuws-Vlaanderen er goed op. Of dat echt zo is, weten we pas in november.

Uitzending

De Vlaamse Boer zoekt Vrouw is in België te zien op de commerciële zender VTM. Op 31 augustus begint het nieuwe seizoen. De citytrip-aflevering is pas te zien in november. De beelden van West-Zeeuws-Vlaanderen zijn in december te zien in Wallonië.