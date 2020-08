Goedemorgen! Mondkapjesplicht, beschimmelde scholen en BzV

Want de leerlingen van drie Goese basisscholen die in het gebouw De Symfonie zitten, hebben nog een weekje langer vrij. In de scholen is schimmel gevonden. Dat moet eerst opgeruimd worden voordat de kinderen weer in de banken mogen zitten.

Schimmel op de vloer van een van de scholen in De Symfonie in Goes (foto: Albero Scholen)

Dat het dit schooljaar door het coronavirus anders gaat dan anders op school, is voor niemand een verrassing. Maar leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen krijgen misschien wel met de grootste verandering te maken: een mondkapjesplicht. In het gebouw aan de Zeldenrustlaan moeten leerlingen en docenten vanaf dinsdag, de eerste schooldag bij het Lodewijk, in de gezamenlijke ruimte een mondkapje dragen.

Boer zoek Vrouw

Waar ga je heen als de opnames voor Boer zoekt Vrouw in volle gang zijn, maar het buitenland plotseling dicht gaat voor citytrips. Dan ga je maar naar West-Zeeuws-Vlaanderen, dachten de makers van de Belgische Boer zoekt Vrouw. Begin deze maand waren de Belgische boeren met hun dates in de gemeente Sluis. Als je wil zien hoe dat afgelopen is, moet je nog even wachten. De show wordt pas in november uitgezonden.

Opnames Boer zoekt Vrouw Belgiƫ (foto: Ilse de Smit)

Mensen die altijd al een gyrokopter, helikopter, ultralight of vliegtuig willen hebben, hebben geluk. Binnenkort wordt een privécollectie van alles wat vliegt online geveild. Maar als je nou niet ongezien je privévliegtuig wil kopen, kan je eerst wel even een kijkje nemen. Vandaag is de collectie te zien in een hangar op Vliegveld Midden-Zeeland.

Goed nieuws voor de fans van Joe Buck: de release van zijn debuutalbum komt steeds dichterbij. Vandaag komt zijn laatste single voordat zijn album gepresenteerd wordt officieel uit: Shadows in the Dark. Maar stiekem was het nummer al een paar dagen bij Omroep Zeeland te horen..

Hondje Niki komt even bij van de warmte in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Aanvankelijk is het bewolkt maar het klaart vanochtend al vrij snel op. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig met wat stapelwolken. Het is vrijwel overal droog en het wordt vanmiddag 23 tot 26 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige, aan zee later krachtige wind uit zuid tot zuidwest.