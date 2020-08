Voor Corné de Koning was gebrek aan motivatie niet aan de orde in coronatijd

Corné de Koning op archiefbeeld (foto: KNRB)

Hoe heb jij jezelf bezig gehouden?

"Eigenlijk heb ik hetzelfde gedaan. Los van de wedstrijden natuurlijk. In de eerste maanden na de coronauitbraak heb ik thuis moeten trainen. Nu train ik alweer meer dan twee maanden gewoon op het water. Dat er geen wedstrijden zijn, is natuurlijk wel een enorm gemis."

Heb je thuis wel goed kunnen trainen?

"Ik moest wel een roeimachine lenen van de bond. En ja, voor de rest was het hartstikke goed weer, dus ik heb veel op de fiets gezeten. Daardoor heb ik ook de provincie beter leren kennen. Heel erg leuk om dan over nieuwe weggetjes en dijkjes te rijden."

Sommigen sporters vonden de coronatijd juist fijn, want dan konden ze tot rust komen. Hoe was dat bij jou?

"In zoverre was het wel prettig dat ik nu langere tijd in Zeeland was. Ik was nu veel samen met mijn vrouw en dat was heel gezellig. Wel gek hoor. Sinds dat ik aan topsport doe, is zij gewend dat ik lang weg ben. Nu was ik drie maanden thuis."

Corné de Koning en Annika van der Meer (archief) winnen zilver op het WK 2019 (foto: KNRB)

Je zou nu voor de Paralympische Spelen in Tokio zijn. Vind je dat jammer?

"Het is natuurlijk wel jammer. Er zijn gewoon bijna geen wedstrijden. Ik heb nog eens een onlinewedstrijd gedaan. Dat was een soort afvalrace, waarbij je een zo'n groot mogelijke afstand moest afleggen. Dat was ook de enige wedstrijd van dit jaar."

Kan je jezelf dan nog goed motiveren?

"Ik vind trainen zelf hartstikke leuk. Voor mij kost het niet veel om mezelf te motiveren. Een doel, zoals de Paralympische Spelen, maakt het natuurlijk wel een stukje tastbaarder. Dan kan je je goed meten met anderen."

Wat zijn je nieuwe doelen?

"In oktober is het Europees kampioenschap. Daar willen we zo goed mogelijk presteren, dus dat betekent: kampioen worden. Daarna ga ik me voorbereiden richting Tokio. Daar gaan we ook voor goud. Wij gaan erheen als een van de favorieten. Dat is een rol waarin we onszelf in hebben geplaatst door de goede prestaties de afgelopen jaren."