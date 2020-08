Binnenkijken in de EBI, dit is wat Vlissingen kan verwachten

Een EBI is een gevangenis in een gevangenis. In het begin van de jaren negentig werd Nederland opgeschrikt door ontsnappingen uit de gevangenis. Die gingen gepaard met veel geweld en gijzelingen.

Het was de aanleiding om een Extra Beveiligde Inrichting te bouwen. In 1997 opende de EBI in Vught haar deuren. Er zijn 24 cellen beschikbaar. Uit veiligheidsoverwegingen wordt niet bekend gemaakt hoeveel van die cellen daadwerkelijk bezet zijn.

Vriendjes scheiden

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het tijd voor een tweede EBI omdat de zwaardere criminaliteit toeneemt. Een groter deel van de cellen in de EBI in Vught moet worden gebruikt en sommige gedetineerden wil je echt ver uit elkaar houden. "Er is weinig ruimte meer om 'vriendjes' of juist 'vijanden' van elkaar te scheiden", aldus minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Een EBI heeft het zwaarste gevangenisregime van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

De EBI is het meest strakke, strenge gevangenisregime wat we in Nederland kennen. Andre Aarntzen, directeur van de PI Vught: "Onze policy is dat het niet gek genoeg kan zijn of wij nemen ze op. Dat zorgt ervoor dat we vaak in de schijnwerpers staan."

Geen ontsnappingen

Er is nog nooit iemand uit de EBI in Vught ontsnapt. Alle deuren worden op afstand bediend, medewerkers dragen geen sleutels, zodat ze ook niet afgepakt kunnen worden.

Bijna alles is individueel

Het grootste verschil met een gewone gevangenis is dat er nauwelijks gezamenlijke activiteiten zijn voor de gedetineerden. Bijna alles gebeurt individueel. Sporten en koken gebeurt soms gezamenlijk, maar dan in groepjes van twee of drie. Er is geen arbeid voor gedetineerden in de EBI, ze zitten dus relatief veel op hun cel.

Alle contact met de buitenwereld van de gedetineerden wordt gecheckt. Post wordt gelezen en alle gesprekken met de telefoon of van bezoek worden opgenomen. Enige uitzondering zijn gesprekken met een advocaat.

Internet is verboden

De gedetineerden mogen de krant lezen en televisie kijken, maar internet is verboden. Op die manier zouden ze namelijk contact kunnen leggen met de buitenwereld. Bezoek zit achter een glazen wand, er is geen fysiek contact mogelijk.

Alle contacten vinden plaats achter glas (foto: Omroep Zeeland)

De EBI is bedoeld voor gedetineerden met een extreem hoog vluchtrisico of met een enorm risico op maatschappelijke onrust als ze zouden ontsnappen. Criminele kopstukken als Mohammed B, Willem Holleeder en Ridouan Taghi verblijven op dit moment in de EBI in Vught.

Even naar een andere plek

Als het aan de directeur van de PI Vught ligt, worden dit type gedetineerden in de toekomst zo nu en dan uitgewisseld met de EBI in Vlissingen. "Ik vind het fijn dat er in Vlissingen een tweede EBI bijkomt. Als iemand héél lang op een afdeling zit, is het voor zowel de gedetineerde als het personeel goed dat ie even naar een andere plek kan."