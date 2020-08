Groen licht voor overname Roompot

Park van Roompot in Cadzand (foto: ANP)

In juni werd bekend dat de Roompot in Amerikaanse handen zou komen. Beide partijen wilden niets over kwijt over het bedrag dat KKR heeft betaald. De Roompot was in handen van het Franse PAI Partners.

De Roompot begon in 1965 als camping in Kamperland en groeide in de loop van de tijd en exploiteert inmiddels onder eigen naam 33 vakantieparken in Nederland en Duitsland. Ook verzorgt het bedrijf de verhuur voor ruim honderd vakantieparken in landen als België, Frankrijk en Denemarken. De laatste jaren groeide het bedrijf flink en was daarom extra interessant voor investeerders.

KRR is een grote wereldwijde investeerder die in Nederland ook al Exact Software en Q-Park overnam.