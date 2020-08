Nog geen definitieve uitspraak voor man die hulpverlener Emergis bijna doodstak

In Middelburg werd in september 2019 een hulpverlener van Emergis neergestoken (foto: Omroep Zeeland)

Een zorgmachtiging is een beslissing van de rechter om een verdachte bijvoorbeeld een gedwongen behandeling of opname te geven. De rechtbank van Middelburg vindt dat de man vanwege zijn psychische gesteldheid volledig ontoerekeningsvatbaar is. Volgens een psychiater en psycholoog is de man schizofreen en lijdt hij aan psychoses. Hij kan daarom niet gestraft worden, maar enkel behandeld.

Ternauwernood overleefd

De begeleider van Emergis ging op 19 september 2019 samen met een collega naar het huis van de Somalische verdachte in de Prinses Beatrixstraat in Middelburg. In de woning werd één van de hulpverleners door de verdachte in zijn buik zijn gestoken. De andere begeleider kon op tijd vluchten. De man die niet kon ontvluchten, had zes steekwonden waardoor hij veel bloed verloor en de aanval ternauwernood overleefde.

Teleurgesteld

Het slachtoffer die alle zittingen in de rechtbank volgde, reageerde teleurgesteld op de tussentijdse uitspraak. Hij had gehoopt de zaak vandaag te kunnen afsluiten. Nu is er over enkele maanden opnieuw een zitting waarbij de officier van justitie uiteen zal zetten wat de mogelijkheden tot verplichte zorg zijn, waarna de rechtbank een definitieve beslissing zal nemen.

De rechtbank wees een vergoeding van 15.000 euro toe aan het slachtoffer voor immateriële schade. De schadevergoeding die was geëist voor materiële schade vond de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Het slachtoffer kan hiervoor een nieuwe poging doen.

Lees ook: