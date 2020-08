Jolanda geeft kinderen zeezwemles: 'Het verbaasde me dat het er nog niet was'

Ze had eigenlijk wel verwacht dat het een succes zou worden. "Lessen om in zee te zwemmen waren er gewoon nog niet, toen ik er in 2015 mee startte", vertelt ze. "En met de jaarlijkse verdrinkingen in de zee is er nog altijd veel te winnen."

Naast zwemmen ook theorieles

De kinderen die de cursus C in Zee volgen hebben al een B-diploma. Ze krijgen naast zwemles in zee ook theorieles. Zo leren ze wat ze moeten doen als er een groot schip voorbij komt, wat de vlaggen betekenen en wat muien zijn. Maar bijvoorbeeld ook over kwallen, zandbanken en de gevaren van de zon. "Ik wil ze geen angst inpeperen, maar het is belangrijk dat ze toch op een verantwoorde manier kunnen zwemmen in de zee", zegt Jolanda.

Jolanda van Belzen geeft zwemles in zee (foto: Omroep Zeeland)

Meer dan 200 kinderen hebben inmiddels zwemlessen in zee gehad bij Jolanda en haar team. "Wij geven de lessen ook alleen hier, op dit strand bij Dishoek", aldus Jolanda. "We kennen dit strand met al z'n gevaren, zoals de zuigkracht van de beroepsschepen die langs varen."

Landelijke navolging

Landelijk wordt nu ook aan volwassenen de cursus aangeboden. Dat vindt Jolanda een goede zaak, maar haar doelgroep blijft kinderen. "Het is natuurlijk heerlijk om te zwemmen in de zee. En als je de kennis overdraagt aan de ouders en die dragen het weer over aan hun kinderen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Wij hebben de doelgroep kinderen en wij vonden dat een mooie start", vertelt Jolanda. "En als die kinderen weer kinderen krijgen, dan heb je ze goed te pakken."

Vorige week in het radioprogramma Zeeuws Diep pleitte Lodewijk van Iwaarden van de Zeeuwse reddingsbrigade om het schoolzwemmen weer in te voeren. "Het is heel belangrijk om van kinds af aan vertrouwd te raken met water en de zee", aldus Van Iwaarden.

