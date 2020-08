Nalatenschap in de verkoop: 'vliegtuigen moeten vliegen'

Het is een moeilijke dag voor Jopie van As die getrouwd was met Richard: "Ik moet me er echt overheen zetten. Ik woon hier al dertig jaar en de vliegtuigen hebben veel emotionele waarde. Toch moet het gebeuren want ik word ouder en mijn kinderen wonen ruim tweehonderd kilometer verderop. Daarom wil ik dichterbij gaan wonen en kan ik de collectie niet langer bewaren"

Fairchild

De meeste herinneringen zitten voor dochter Jolanda van Tol aan de Fairchild. "Dat vliegtuig komt uit 1937 en heb ik samen met mijn vader opgehaald in Philadelphia. Het waren de mooiste twee weken van mijn leven waarin we veel hebben beleefd. De onderdelen zijn verscheept naar hier en mijn vader heeft hem toen opnieuw in elkaar gezet. Dat was vanaf die dag ons vliegtuig", vertelt Van Tol.

De familie Van As bij het Fairchild vliegtuig uit de verzameling van Richard van As (foto: Omroep Zeeland)

Toen de Fairchild klaar was wilde Van Tol er graag met haar vader in vliegen, maar vond dat niet nodig. "Het prepareren van de toestellen was het avontuur voor mijn vader, dat deed hij het liefst", zegt van Tol. "Toch vind ik dat vliegtuigen niet aan de grond moeten staan, maar horen te vliegen dus vandaar doen we ze weg", aldus van Tol.

Eerst kijken

Vanmiddag kwamen veel Vlaamse geïnteresseerden naar Arnemuiden om de vliegtuigen van dichtbij te bekijken. "Ik heb interesse in de Cessna. Daar heb ik in leren vliegen en als ik hem voor een goede prijs kan kopen dan doe ik dat", zegt Ronny Oyen uit Hassalt. Bernard van Milders uit Antwerpen had al wat biedingen uitgebracht op verschillende toestellen. "Ik ben een luchtvaartfanaat en ben zelf ook piloot. Er staan hier mooie toestellen die ik graag zou willen opknappen zodat ze weer de lucht in kunnen", aldus van Milders.

Drieduizend biedingen

In totaal hebben zo'n tweeduizend mensen uit 48 landen online interesse getoond in de collectie van Richard van As en dat is volgens Andrej Pieterson van Troostwijk veilingen terecht. "Het is een unieke collectie want ze zijn op leeftijd en de combinatie van al deze verschillende kavels bij elkaar is bijzonder", zegt Pieterson. "Er zijn al meer dan drieduizend biedingen gedaan dus de eigenaren hoeven niet bang te zijn dat ze er niet vanaf komen", aldus Pieterson.

De online-veiling sluit dinsdag 25 augustus om 19:00 uur.