Politie vindt alarmpistool bij fouilleren motorrijder

Voorbeeld van een alarmpistool en een luchtdrukwapen, dit is niet het wapen van de man uit Oudenbosch (foto: Politieteam Walcheren)

De man op een motor werd aangesproken, maar bleek geen identiteitsbewijs bij zich. Daarna werd hij oppervlakkig onderzocht door de politie om te controleren of hij iets bij zich had waaruit bleek om wie het ging. De man gaf toen zelf aan dat hij een vuurwapen bij zich had. Ook gaf hij direct aan dat hij daarmee niets van plan was en mee zou werken aan de controle. Na onderzoek van de politie bleek het te gaan om een alarmpistool, een in Nederland verboden wapen.

Een alarmpistool lijkt op een echt vuurwerpen. Het vuurt geen projectielen af, maar geeft alleen een harde knal, die lijkt op een echt pistoolschot. Het wordt onder meer gebruik in films, als startpistool bij sportwedstrijden en als afschrikwapen. In onder meer België en Duitsland worden alarmpistolen verkocht die erg lijken op echte vuurwapens. Juist door die gelijkenis zijn ze in Nederland verboden. Bron: Wikipedia en politie

Het wapen is in beslag genomen en de man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij deed vrijwillig afstand van zijn wapen en werd tegen de avond weer vrijgelaten.