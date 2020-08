Zo gaat een hardloopwedstrijd als je hem coronaproof moet lopen

Zoveel mogelijk aan de regels houden dus maar wie bij de start van de Hardloop3daagse staat, ziet dat wel lastig vinden want de deelnemers stonden ouderwets op een kluitje. "Twee weken geleden toen we voor het eerst weer in wedstrijdverband liepen, was dat wel echt even wennen. Alleen het nieuwe went ook weer heel gauw moet ik zeggen", vertelt deelneemster Wendy Wijnstra uit Kapelle.

Brede paden

Die anderhalve meter afstand is vooral voor en na de wedstrijd belangrijk. De Hardloop3daagse houdt zich aan de regels van het NOC*NSF en die zeggen: in de wedstrijd geldt de anderhalve meter regel niet. Dus je voorganger kan gewoon gepasseerd worden. "Tijdens het voetballen kan je ook geen bal afpakken op anderhalve meter. We hebben er wel voor gezorgd dat we op brede paden lopen zodat de lopers veilig kunnen blijven lopen", vertelt organisator Sven Vermeulen.

Over en onderlangs de duinen tussen Vlissingen en Dishoek ondervinden de hardlopers dat ook in deze tijd er gewoon wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Dat is na heel wat maanden zonder competitie een verademing. "Ik keek er heel erg naar uit. Het is fantastisch dat het weer kan en dat het ook mag. Je ziet dat iedereen er rekening meer probeert te houden. Dus op naar de volgende", vertelt hardloper Danny Huibregtse uit Westkapelle.

De winst van het eindklassement de Hardloop3daagse ging naar Sebastien Mahia en bij de vrouwen won Monica Sanderse.

