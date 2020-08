GOES sluit voorbereiding af met een zege op TAC'90

Huib van Hecke zette GOES in de eerste helft op een 1-0 voorsprong (foto: René van der Vliet)

Na iets meer dan een half uur spelen kwam GOES op voorsprong in het duel met TAC'90, dat uitkomt in de Hoofdklasse. Buitenspeler Huib van Hecke was verantwoordelijk voor de eerste treffer van de middag. Siebe Schets zette vlak voor rust zijn ploeg op een 2-0 voorsprong. Hij deed dat overigens op zeer fraaie wijze. Hij scoorde door de bal achterlangs zijn standbeen te halen en zo te scoren. Via een afstandsschot deden de bezoekers in de tweede helft nog wat terug, maar invaller Souffiane El Ouazzani wist de eindstand te bepalen op 3-1.

Met de winst in deze partij zit de voorbereiding van GOES erop. Die oefencampagne was wisselend qua resultaten. Tegen Halsteren (zondag) en Baronie werd gelijk gespeeld. Van Hoek en UNA werd verloren en tegen SSV'65 en TAC'90 waren er winstpartijen. Zaterdag speelt GOES in de 1e kwalificatieronde van de KNVB-beker tegen Sportlust'46.

Later vandaag kan je hier de doelpunten zien van dit oefenduel