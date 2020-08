In ZeeDoc: 35 jaar The Juke Joints

Juke Joints (foto: OZ)

"Er zijn niet zoveel bands die het zo lang volhouden. Maar wij wel. We hebben goede afspraken over geld, want daar ontstaat de meeste ruzies door en we zijn allemaal dezelfde soort muzikanten. We gunnen elkaar wat op muzikaal gebied en we denken het zelfde over optredens, we willen veel spelen, het liefst elk weekend", zegt Peter Kempe, drummer en drijvende kracht achter de band. ,,Het lijkt zo makkelijk, van elk optreden een feestje maken, maar ook dat vergt vakmanschap. Je moet het publiek aanvoelen, je moet de sfeer voelen. dat is ook de reden waarom niet met een vaste setlist spelen. We bepalen altijd met elkaar het eerste nummer en dan bepaalt de sfeer het volgende nummer'.

The Juke Joints (foto: Foto: Jan van den Berg)

The Juke Joints wonnen in 2012 en 2016 de Dutch Blues Foundation Award for "Best Dutch Blues Band" en treden op in binnen- en buitenland. De stijl van de band valt het best te omschrijven als een mix van blues, rockabilly en rock and roll, De band bestaat uit vier leden: Peter Kempe, lead en drummer, Sonnyboy v.d. Broek, harmonica/accordeon en Derk Korpershoek bas en Michiel Staat, gitaar. Traditiegetrouw spelen ze ook elke jaar als één na laatste band op de zaterdag van het Bluesfestival Kwadendamme.

De documentaire is op zondag te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur. En is ook online terug te kijken.