Steekpartij Middelburg was mogelijk overval

De omgeving van de juwelier werd afgezet met linten (foto: Omroep Zeeland)

De identiteit van de slachtoffers is bekend: een 63-jarige man en een man van 27 raakten gewond bij de aanval. Van één van hen is een getuigenis opgenomen, de ander ligt nog altijd in het ziekenhuis. De twee werden gestoken omdat ze in de winkel aanwezig waren, of ze daar aan het werk waren of er waren om te winkelen, is niet bekend.

Vluchtroute bekend

Uit verschillende verklaringen is duidelijk geworden dat de dader er vandoor is gegaan op een donkergekleurde mountainbike via het Walplein, de Stroopoortgang, via de Lange Delft de Herenstraat in. Vervolgens is hij verder gefietst in de richting van de bibliotheek. Nu deze route en het aangepaste signalement bekend zijn, hoopt de politie dat nieuwe getuigen zich melden die de man hebben zien fietsen net voor of na tien uur 's ochtends.

Lees ook: