Hij draait! De nieuwe trekpleister van Cadzand-Bad is een reuzenrad

Initiatiefnemer Martijn Anderson van Toeristisch Ondernemers Platform Cadzand is blij dat de attractie er staat. "Ik kan het bijna niet geloven. Het rad staat buitendijks op een strekdam, dat is best bijzonder. En we moesten ons natuurlijk aan allerlei regels houden. Waaronder de coronamaatregelen."

Foto's op social media

Hij hoopt dat het rad het 'belabberde' voorseizoen compenseert. "Het idee is dat mensen foto's uit het rad op social media delen, zodat Cadzand weer in de aandacht staat." Het moet niet een attractie op zich worden. "Na een strandwandeling, een etentje of winkelen is een ritje in het reuzenrad een leuke afsluiter van de dag."

Ondanks het regenachtige weer vanmiddag, durfde een enkeling toch in te stappen (foto: Omroep Zeeland)

De Brabantse eigenaar is ook blij dat het rad eindelijk mag draaien. Hij had de attractie net voor de coronacrisis gekocht. Het is een van de eerste keren dat het rad is opgebouwd en draait. In de avonduren is het reuzenrad verlicht en is er vanaf de strekdam een lichtshow te zien.

Begin van het stormseizoen

Ondanks het regenachtige weer vanmiddag durfden een paar mensen het al aan om in te stappen. Het rad blijft in ieder geval nog staan tot het begin van het stormseizoen. Daarna wordt gekeken of het rad nog een tijdje mag blijven draaien.