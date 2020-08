Clubs worstelen met protocollen: 'Dubbel dat we in het veld wel dichtbij elkaar mogen komen'

Bij voetbalvereniging SPS in Poortvliet zijn alle mogelijke coronamaatregelen genomen. Zo zijn er twee kleedkamers per team en mogen er een beperkt aantal spelers tegelijk douchen. In de kantine zijn er minder tafels dan normaal en mogen toeschouwers maar via één kant naar binnen en door een andere deur weer naar buiten.

Toch loopt ook SPS nog tegen dingen aan die over het hoofd zijn gezien. "We kwamen erachter dat er in de toiletten nog een washand hing. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd, want we moeten nu onze handen met papier afdrogen", vertelt Van de Belt.

Amateurclubs worstelen met coronaprotocollen (foto: Omroep Zeeland)

Elke club interpreteert de protocollen van de KNVB op zijn eigen manier. Zo zijn er ook clubs waar je je moet registreren als je een bezoek brengt aan het sportpark. Net als in de horeca doen ze dat om snel in te kaart te hebben wie er allemaal geweest is, mocht er een besmetting zijn.

Nu de temperaturen het nog toelaten om buiten de kantine te staan of te zitten, wordt dat ook volop gedaan. Toch kijkt Van de Belt al met een schuin oog naar de winter. "Dat wordt natuurlijk een dingetje. Ik wil eigenlijk niet al te ver vooruit kijken. Toch wordt er dan aan me gevraagd: Kunnen we geen tenten neerzetten? Voorlopig gaan we dat niet doen, want dat is het hek van de dam."