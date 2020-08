Van hobby naar eenmanszaak: Ivy beschildert schoenen op bestelling

Het begon toen ze foto's plaatste op haar sociale media kanalen van haar creaties. Ze kreeg daar zoveel positieve reacties op dat ze in februari haar eigen bedrijf heeft opgericht. Klanten komen met een idee en dat werkt Ivy uit tot een persoonlijk ontwerp dat zij op de schoenen schildert. "Ik ben gemiddeld tien uur bezig met een uitgebreid ontwerp op een volwassen schoen. Kinderschoenen en kleine ontwerpen zoals bijvoorbeeld logo's kosten minder tijd", vertelt Ivy.

Dagelijks in tuinhuisje

In de achtertuin staat een tuinhuisje waar Ivy dagelijks te vinden is. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werkt ze haar bestellingen af, en ze is inmiddels ook vaste klant bij de schoenenwinkel. "De schoenen die ik beschilder zijn allemaal nieuw. Oude schoenen zijn op sommige plekken versleten en daardoor krijg je geen mooi eindproduct. In overleg met de klant koop ik de schoenen in de gewenste maat. Vanwege de drukte duurt het drie tot zes weken voordat het klaar is en ik de schoenen per post naar de klant stuur."

Ivy Dekker laat trots haar grote en kleine creaties zien (foto: Omroep Zeeland)

Streepje voor streepje wordt het ontwerp op de schoen geschilderd. Ivy gebruikt daarvoor haar kleinste penseel, want fouten maken doet ze liever niet. "Op leer is het gelukkig niet zo erg als ik een foutje maak want dat kan ik nog bijwerken. Op stof is dat niet het geval."

Geen zomervakantie en een tussenjaar

Ivy is van plan de hele zomer door te gaan. "Af en toe neem ik wel een pauze en ga bijvoorbeeld een middagje naar het strand, maar voor de rest ben ik deze zomer vooral in mijn tuinhuisje te vinden." Wegens het succes heeft ze besloten zich volop op het bedrijf te richten. "Eigenlijk wilde ik ICT gaan studeren, maar omdat de zaken zo goed gaan vind ik dat zonde. Daarom neem ik een tussenjaar en daarna zie ik wel hoe het verder gaat", aldus Ivy.