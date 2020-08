Vaste beller 'Zegt U het Maar' ontvangt kogelbrief

Schuif in de mengtafel van de radiostudio (foto: Omroep Zeeland )

Vervaet is ontdaan door de kogelbrief. Hij geeft aan voorlopig even niet meer te bellen naar het programma-onderdeel, dat iedere werkdag tussen 17.30 en 18.00 uur wordt uitgezonden op de radio. Zegt U het Maar biedt een podium aan iedereen in Zeeland om over zelfgekozen onderwerpen te praten.

De politie bevestigt desgevraagd dat er aangifte is gedaan en dat er sprake is van een kogelbrief. De zaak wordt onderzocht.

Vaste bellers

In het programma-onderdeel Zegt U het Maar is Vervaet normaal gesproken regelmatig te horen. Daarom werd hij in november geportretteerd in een reportage over de vaste bellers in dat programma, naast andere vaste bellers als Ben Jasperse, Albert Brokken en Wim Janse.

