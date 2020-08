World Press Photo in Middelburg; dit zijn de favoriete nieuwsfoto's van bezoekers

Dit portret (links) heeft de eerste prijs 'Enkel Beeld' gewonnen (foto: Tomek Kaczor, Polen)

Bovenstaand portret laat de 15-jarige Armeense Ewa in een vluchtelingencentrum in Polen zien. Ze zit in een rolstoel als gevolg van het berustingssyndroom. Door dat syndroom raken patiënten in een gedeeltelijke coma. Veel psychologisch getraumatiseerde kinderen die in langdurige asielprocedures zitten, krijgen met het syndroom te maken.

"Het is natuurlijk vreselijk, dat meisje is nog maar vijftien jaar. Dat maakte op mij heel veel indruk," aldus een man van middelbare leeftijd uit Middelburg, die naar de foto staat te kijken.

Dit portret heeft de tweede prijs 'Enkel Beeld' gewonnen (foto: Lee-Ann Olwage, Zuid-Afrika)

Een veel kleurrijkere foto is het portret van dragartiest en activist Belinda Qaqamba Ka-Fassie uit Zuid-Afrika. De foto is onderdeel van een project dat als doel heeft te laten zien dat leden van de Afrikaanse LHBTQ+-gemeenschap op zoek moeten naar een eigen identiteit, ongeacht hun achtergrond. Ze krijgen veel te maken met discriminatie, intimidatie en geweld.

Volgens een vrouwelijke bezoeker, die toevallig op de tentoonstelling stuitte, springt die foto er écht uit. "Het is een hele trotse foto. Het valt op dat in deze landen zoveel kleur wordt gedragen, ondanks de ellende, dan is het bij ons toch een heel stuk somberder."

Deze foto won de eerste prijs (foto: Yasuyoshi Chiba, Japan)

Deze foto is favoriet bij de bestuurder van De Oostkerk, Leo Hannewijk. "Het is een hele mooi foto gemaakt door een Japanse fotograaf in Soedan. Het is een foto de aangeeft hoeveel hoop er is onder jongeren die in verzet komen met poëzie. Op de achtergrond zie je de lichtjes van de telefoons. Dat licht geeft de hoop op een betere wereld weer."

De foto's zijn nog tot en met 13 september in Middelburg te zien. World Press Photo zal daarna elk jaar terugkeren naar de Oostkerk.