Grote groepen Belgische wielrenners veroorzaken overlast

Het is zondagochtend negen uur als we in de Noordstraat bij Walsoorden binnen stappen bij café Rue du Nord. De straat is populair onder wielertoeristen. We merken vanmorgen dat vele kleine groepjes en wat grotere groepen tot zo'n man of dertig passeren. Het probleem zit echter in de nog veel grotere groepen tot wel honderd racefietsers die hier ook regelmatig passeren, zegt buurtbewoner Aerssens.

Grote mond

Vooral op zondagochtend kan het druk zijn met die grote groepen. "Vorige week was het zo erg dat twee grote groepen elkaar hier kruisten. Ik stond langs de kant van de weg en moest strak tegen mijn auto gaan staan om niet omver te worden gereden", zegt Aerssens. "Vervolgens krijg je nog een grote mond als je er iets van zegt. Dat is onacceptabel."

Grote wielerclubs van honderd man veroorzaken overlast in west-Zeeuws-Vlaanderen (foto: Bron: Monique Aerssens)

In datzelfde weekend maakte Aerssens op de Hulsterweg naar Kuitaart foto's van een grote groep Belgische wielrenners die gewoon op de openbare weg reed en zelfs geen auto's liet passeren. "Je ziet op de foto's dat het een groep van misschien wel honderd man is", vertelt Aerssens.

'Grote brullen'

"Die auto met aanhangwagen raakte ingeklemd in de groep en dat zorgde voor een onveilige verkeerssituatie. De wielrenners reageerden vervolgens met grote brullen en het opsteken van een bepaalde vinger naar de automobilist", aldus Aerssens.

Ze heeft nog niet officieel melding gemaakt van de overlast. En bij de politie zijn geen andere meldingen van overlast bekend over grote groepen wielrenners. Daarom is de politie er ook niet mee bezig. Zij laat weten dat als mensen overlast ervaren, bewoners dat aan de gemeente of de politie kunnen laten weten.

In gesprek

Aerssens wil graag in gesprek komen met die mensen die namens de Belgische wielerclubs tochten organiseren. "De kleinere groepen die ik al heb gesproken vinden het gedrag van de grote groepen heel asociaal, want die kleine groepen zijn bang er ook op te worden aangekeken. Het is een kwestie van rekening houden met elkaar en dus met andere weggebruikers. In Nederland zie je ook niet zulke grote groepen. Die splitsen zich op."