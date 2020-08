Geen subsidie, molen van Sint Laurens moet het voorlopig doen zonder wieken en kap

Het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen de Hoop te Sint Laurens wil dat de historische molen wordt hersteld. Daarom is namens de gemeente Middelburg een subsidie aangevraagd van 1 miljoen euro bij de provincie. Anneke de Pagter: "Daarmee kan het rijksmonument gerestaureerd worden en de kap en de wieken teruggeplaatst. De molen hoort bij de geschiedenis van Sint Laurens".

Brand in de vang

Op 30 december 1943 brak er brand uit in de vang van de molen, waarschijnlijk door oververhitting, waardoor de kap en de wieken verloren gingen. De toenmalige molenaar ging door met het malen van granen met een elektromotor. "Dat was best wel uniek in die jaren. Maar ja, de molenaar stopte er jaren geleden mee en sindsdien is er niets meer met de molen gedaan, alsof niemand zich erom bekommerd heeft".

'Een molen hoort in een dorp'

Omdat de gemeente Middelburg eigenaar is van de molen, had het comité hen eerst om hulp gevraagd. Maar Middelburg zei geen geld te hebben om de molen te herstellen. Waarom de provincie heeft besloten geen subsidie te verlenen, hopen alle partijen de komende week te horen. "Maar een molen die draait, die hoort gewoon in een dorp zoals Sint Laurens", aldus Anneke de Pagter.